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50 минут назад

Производство легковых автомобилей в России в апреле упало на 85%

Газета.Ruиещё 1

В России за четыре месяца 2022 года было выпущено 264 тыс. легковых автомобилей, что на 47,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает "Росстат".

Производство легковых автомобилей в России в апреле упало на 85%
Фото: Газета.руГазета.ру

В апреле российские автозаводы произвели 20 тыс. легковых машин. Это на 85,4% меньше, чем год назад. За январь – апрель этого года с конвейеров российских предприятий сошли 52,5 тыс. грузовых автомобилей, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. В апреле заводы выпустили 12,2 тыс. грузовиков – это на 30,4% меньше, чем за такой же месяц 2021 года.

На сегодняшний момент большинство российских автомобильных заводов находятся в простое из-за нехватки комплектующих. Ситуация связана с разрывом логистических цепочек из-за событий на Украине.

Ранее эксперты аналитического агентства "Автостат" выяснили, как изменилась стоимость популярных кроссоверов на российском рынке с января по май 2022 года.

Автоновости,Росстат,
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