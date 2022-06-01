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2 часа назад

Новости автомира: автозаправки Shell возобновили работу в Москве

Мослента

Автозаправки под брендом Shell возобновляют работу в Москве после покупки их «Лукойлом», сообщает в среду, 1 июня, ТАСС.

Автозаправки Shell возобновили работу в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, несколько заправок в городе работаю в обычном режиме. На АЗС продают топливо и открыты магазины, однако программа лояльности не действует.

На нескольких автозаправочных станциях ТАСС уточнили, что продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца 2022 года, еще на одной сообщили что планируют провести ребрендинг до конца месяца. «Лукойл» после покупки «Шелл нефти» должен провести ребрендинг АЗС в течение года, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после в Москве возобновили работы польские бренды одежды Reserved и Cropp под новыми названиями.

Автоновости,Shell,Лукойл,
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