Автозаправки Shell возобновили работу в Москве

Автозаправки под брендом Shell возобновляют работу в Москве после покупки их «Лукойлом», сообщает в среду, 1 июня, ТАСС.

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По данным агентства, несколько заправок в городе работаю в обычном режиме. На АЗС продают топливо и открыты магазины, однако программа лояльности не действует.

На нескольких автозаправочных станциях ТАСС уточнили, что продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца 2022 года, еще на одной сообщили что планируют провести ребрендинг до конца месяца. «Лукойл» после покупки «Шелл нефти» должен провести ребрендинг АЗС в течение года, говорится в сообщении.