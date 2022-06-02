В России впервые принят нацстандарт по "карте спасения" для авто

Впервые в России утвержден Национальный стандарт по так называемым картам спасения для всех автомобилей. Это позволит эффективнее спасать людей при ДТП. Его разработал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, пишет ТАСС.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области ГУ МВД России по Иркутской области

Дата введения - 1 февраля 2023 года. Стандарт определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации "карты спасения" всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации в России.

В документ вошли сведения об автомобилях и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии. "Карту спасения" в добровольном порядке будет разрабатывать производитель автомобиля по единому стандарту и правилам.