В РФ создают новый ресурс для проверки водительских удостоверений

В пресс-центре Министерства внутренних дел Российской Федерации заявили, что в России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений. Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящее время совместно с Минцифры России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — заявили в МВД.
В ведомстве отметили, что сведения о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) посредством витрины данных ГИБДД.
Ранее стало известно, что Минцифры России и МВД России планируют запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто».
Отмечается, приложение «Госуслуги Авто» было запущено Минцифры РФ совместно с МВД России в сентябре 2021 года. Главная функция приложения — возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и в случае необходимости предъявить его сотруднику Госавтоинспекции в виде QR-кода.