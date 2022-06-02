В РФ создают новый ресурс для проверки водительских удостоверений

В пресс-центре Министерства внутренних дел Российской Федерации заявили, что в России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

«В настоящее время совместно с Минцифры России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений», — заявили в МВД.

В ведомстве отметили, что сведения о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) посредством витрины данных ГИБДД.

Ранее стало известно, что Минцифры России и МВД России планируют запустить сервисы по предъявлению водительского удостоверения и полисов ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто».