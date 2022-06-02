Автомобили Geely резко подешевели после критики Лукашенко

В конце мая на совещании по социально-экономическим вопросам президент Республики Беларусь Александр Лукашенко раскритиковал стоимость автомобилей марки Geely, которые собирают на местном заводе «БелДжи». Он потребовал от министров озвучить ему цены на самую популярную модель, Atlas Pro, и возмутился тем, что машины подорожали почти вдвое. Спустя всего сутки глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов отчитался о том, что китайские автомобили подешевели на 15 процентов. При этом на официальном сайте Geely до сих пор указана прежняя стоимость.

Фото: Geely Geely

«Наши специалисты проанализировали фактическую себестоимость производства этих автомобилей, затраты по их доставке, затраты на обслуживание инвестиционных кредитов, выданных на строительство завода, и в целом финансовое состояние предприятия. Там есть незадействованные резервы», — цитирует Герасимова БелТА.

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По его словам, автомобили Geely подорожали в марте 2022 года, что было обусловлено в большей степени курсовыми колебаниями. Однако сейчас ситуация на валютном рынке принципиально изменилась и белорусский рубль «значительно укрепился» к иностранным валютам. В результате Министерство промышленности РБ провело корректировку стоимости новых машин «в том числе за счет уменьшения рентабельности как самого завода, так и прибыли его сбыточных организаций-дилеров». Цены были снижены на 15 процентов. «Работа в этом направлении продолжится», — добавил Герасимов.

По состоянию на 30 мая 2022 года, рекомендованные розничные цены Geely Atlas Pro варьировались от 87,4 тысячи до 103,6 тысячи белорусских рублей (33,8-40 тысяч долларов или 2,15-2,55 миллиона российских рублей). 2 июня, на момент написания новости, на белорусском сайте марки указана эта же стоимость.

В российском офисе Geely «Мотору» заявили, что «ценовая политика автопроизводителя в разных странах различается». В России на модели марки действуют скидки, например, выгода при покупке Atlas Pro может достигать 450 тысяч рублей — при стартовой стоимости модели в 2 758 990 рублей (РРЦ) ее можно купить за 2 308 990 рублей. В случае с полноприводной модификацией суммарная скидка составляет 490 тысяч рублей.