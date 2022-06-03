В России предложили удвоить срок гарантийного ремонта

Минэкономики предложило Минпромторгу и Роспотребнадзору несколько вариантов решения проблем дилеров с гарантийным ремонтом из-за задержек поставок запчастей. В частности, была озвучена идея увеличить сроки ремонта по гарантии с 45 до 90 дней и ввести мораторий на взыскание с компаний штрафов в размере 50 процентов от суммы, которую суд присуждает за неисполнение любых обязательств. Впрочем, пока это предложение находится на стадии обсуждения и никаких решений не принято, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

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«По результатам совещания не принимались решения о необходимости внесения в законодательство изменений, которые могли бы негативно сказаться на реализации прав потребителей, — цитирует агентство заявление Роспотребнадзора. — Более того, проанализированы существующие механизмы рассмотрения споров с потребителями в современных условиях, которые в полной мере позволяют соблюсти интересы всех сторон без изменений законодательства о защите прав потребителей».

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Ранее газета «Известия» сообщила, что дилеры не могут выполнить обязательства по гарантийному ремонту в течение установленных 45 дней, как того требует закон «О защите прав потребителей». Причиной они указывают то, что автопроизводители задерживают поставку деталей. В связи с этим и было озвучено предложение увеличить сроки ремонта по гарантии до 90 дней. Однако в Роспотребнадзоре на это ответили, что параллельный импорт «снимает большинство рисков, связанных с невозможностью вовремя провести гарантийное обслуживание купленных товаров».

Ранее в России легализовали параллельный импорт — ввоз в страну «востребованных оригинальных товаров» через посредников без согласия правообладателей. Эта мера призвана решить проблему поставок запчастей компаний, которые приостановили деятельность в стране. В середине мая стало известно, что продажу запчастей таким путем уже запустил крупный онлайн-ритейлер Wildberries, причем на площадке можно заказать даже двигатели.