Mercedes-Benz GLC сменил поколение: теперь без ДВС

Mercedes-Benz GLC впервые появился на рынке в 2015 году, в 2019 году пережил плановое обновление, а теперь пришло время для первой смены поколения. Революционных решений ждать не стоит: модель и без того неплохо продалась (по популярности она превосходит даже C-Class), так что экспериментировать с дизайном автопроизводитель не стал. Зато GLC перешел на электрифицированные установки — ДВС без надстройки в гамме не осталось — и первым в сегменте обзавелся подруливающими задними колесами.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Самым заметным изменением в дизайне экстерьера стала головная оптика, которая «срослась» с радиаторной решеткой. В базовом исполнении она светодиодная, а за доплату доступны фары Digital Light, которые умеют проецировать на дорогу подсказки для водителя — стрелки и различные символы. В каждой такой фаре по три диода и матрица из 1,3 миллиона микрозеркал. Радиаторная решетка поменяла форму и наполнение, по центру протянулась хромированная полоса, и в целом хрома в декоре стало больше. Опционально можно заказать обвес AMG Line со спортивным оформлением бамперов. Еще одно принципиальное изменение — снижение коэффициента аэродинамического сопротивления, который теперь составляет 0,29 вместо прежних 0,31.

Mercedes-Benz

Если сравнивать габариты относительно предшественника, то GLC вытянулся в длину на шесть сантиметров, расстояние между осями увеличилось на скромные 1,5 сантиметра, а колея стала шире как спереди, так и сзади. Для нового кроссовера заявлены диски размером от 18 до 20 дюймов.

В основе GLC второго поколения лежит все та же модульная платформа MRA с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. У базового кроссовера амплитудозависимые амортизаторы, а опционально можно заказать пневмоподвеску, спортивное шасси либо пакет Offroad Engineereing, который дает дополнительные 20 миллиметров дорожного просвета.

Доплачивать придется и за полноуправляемое шасси — задние колеса могут поворачиваться на угол до 4,5 градуса, что позволяет уменьшить диаметр разворота с 11,8 до 11 метров, а на скорости выше 60 километров в час все колеса поворачиваются в одну сторону, за счет чего автомобиль более устойчив. В Mercedes-Benz подчеркивают, что подруливающая задняя ось предлагается впервые в сегменте.

В список оснащения также включены адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения перед препятствием, функция «прозрачного капота» (передняя камера передает изображение пространства перед автомобилем на экран на скорости до восьми километров в час) и парковочный ассистент.

Mercedes-Benz

Салон нового GLC, как и предполагалось, в точности скопирован с топовых версий C-Class: на кроссовер перекочевала виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма и вертикальный сенсорный экран на 11,9 дюйма. Предусмотрены мультиконтурные передние кресла с функцией массажа, камеры кругового обзора, четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, проекционный дисплей и аудиосистема Burmester с 15 динамиками. Упоминается и улучшенная шумоизоляция.

Mercedes-Benz

Спинка заднего дивана разделена в пропорции 40:20:40, пятая дверь оснащена электроприводом. Объем багажника увеличился по сравнению с GLC первого поколения: теперь он составляет 620 литров под шторкой против прежних 550.

Со сменой поколения у GLC не осталось неэлектрифицированных версий. На выбор предложены двухлитровые четырехцилиндровые бензиновые моторы мощностью 204 и 258 лошадиных сил, а также дизель того же объема на 197 сил, и все они дополнены надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора, который кратковременно добавляет 23 лошадиные силы на первых секундах разгона. Коробка передач — девятидиапазонный автомат 9G-Tronic, привод — постоянный полный (однако в США будет и заднеприводная модификация с индексом GLC 300).

В гамме присутствуют и три подзаряжаемых гибрида с установками на базе все тех же двухлитровых «четверок»: два бензиновых варианта, GLC 300 e и GLC 400 e 4Matic (313 и 381 сила соответственно), и дизельный GLC 300 de (335 сил). Всем им положена батарея емкостью 31,2 киловатт-часа — запас хода на чистом электричестве составляет 117-120 километров по циклу WLTP.

Новый GLC будут собирать на заводе Mercedes-Benz в Германии, серийное производство запустят уже в июне. Тогда же откроют прием заказов и объявят цены, а отгрузки машин дилерам начнутся в сентябре. Пока модель представлена только в стандартном кузове, а купеобразный кроссовер придется еще подождать, как и «заряженные» AMG-версии. Ожидается и появление удлиненного GLC, который традиционно будет доступен только в Китае.