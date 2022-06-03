Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
2 часа назад

Bentley анонсировала «драйверские» версии купе и кабриолета Continental GT

Motor.ruиещё 2

Компания Bentley анонсировала новое исполнение для купе Continental GT и кабриолета Continental GT Convertible. Судя по тизерам, речь идет о версии с литерой S, как у кроссовера Bentayga. Таким машинам вряд ли достанется мощный двигатель W12, зато они отличатся отточенной управляемостью и остротой реакций. Предположительно автомобилям перекалибруют подвеску и режимы движения, а также добавят больше спортивных ноток во внешности.

Bentley анонсировала «драйверские» версии купе и кабриолета Continental GT
Фото: © Bentley© Bentley

В прошлом году у кроссовера Bentley Bentayga появилась версия Bentayga S. Её не стоит путать с модификацией Speed, ведь под капотом тут стоит не W12 6.0 (635 л.с., 900 Нм), а младшая «восьмерка» мощностью 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Отсутствие лишних «лошадок» компенсируется отточенной управляемостью. На Bentayga S уже в базе стоят активные стабилизаторы и более жесткие демпферы пневмоподвески. По-своему настроены система стабилизации, спортивный ездовой режим и векторизация тяги.

Не обошлось и без сопутствующего визуального оформления. Узнать S-кроссовер можно по затемненной оптике, спойлеру от версии Speed, черному декору и патрубкам выпускной системы. В салоне — приборная панель с новой графикой, обтянутые кожей и алькантарой сиденья и крошечные литеры S в виде вышивок и эмблем. Приблизительно такой же набор получат S-версии купе Continental GT и кабриолета Continental GT Convertible. Их премьера состоится через несколько дней, 6 июня, так что пока производитель готов показать только малоинформативные тизеры.

Bentley

На фотографии видны чёрные 22-дюймовые колеса, обутые в шины размерностью 275/35 ZR22, и красные тормозные суппорты с надписью «Bentley». А на видео вдобавок можно рассмотреть шильдик с буквой «S». Британцы называют исполнение новым семейством моделей Continental GT и Continental GTС, ориентированным на покупателей, ценящих ездовые качества и яркую внешность.

Автоновости,Bentley Bentayga,Bentley,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители