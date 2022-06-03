Bentley анонсировала «драйверские» версии купе и кабриолета Continental GT

Компания Bentley анонсировала новое исполнение для купе Continental GT и кабриолета Continental GT Convertible. Судя по тизерам, речь идет о версии с литерой S, как у кроссовера Bentayga. Таким машинам вряд ли достанется мощный двигатель W12, зато они отличатся отточенной управляемостью и остротой реакций. Предположительно автомобилям перекалибруют подвеску и режимы движения, а также добавят больше спортивных ноток во внешности.

Фото: © Bentley © Bentley

В прошлом году у кроссовера Bentley Bentayga появилась версия Bentayga S. Её не стоит путать с модификацией Speed, ведь под капотом тут стоит не W12 6.0 (635 л.с., 900 Нм), а младшая «восьмерка» мощностью 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Отсутствие лишних «лошадок» компенсируется отточенной управляемостью. На Bentayga S уже в базе стоят активные стабилизаторы и более жесткие демпферы пневмоподвески. По-своему настроены система стабилизации, спортивный ездовой режим и векторизация тяги.

Не обошлось и без сопутствующего визуального оформления. Узнать S-кроссовер можно по затемненной оптике, спойлеру от версии Speed, черному декору и патрубкам выпускной системы. В салоне — приборная панель с новой графикой, обтянутые кожей и алькантарой сиденья и крошечные литеры S в виде вышивок и эмблем. Приблизительно такой же набор получат S-версии купе Continental GT и кабриолета Continental GT Convertible. Их премьера состоится через несколько дней, 6 июня, так что пока производитель готов показать только малоинформативные тизеры.

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