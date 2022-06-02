Затраты россиян на кузовной ремонт и покраску автомобилей упали на 35%

Весной этого года (с марта по май) российские автовладельцы на 35% стали меньше расходовать средств на покраску автомобиля, кузовной ремонт и тюнинг. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», предоставленном «Газете.Ru».

Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости» Наталья Горшкова/РИА «Новости»

С марта по май спрос на автомобильные запчасти для легковушек уменьшился на 26%. При этом за три месяца они подорожали на 16%, а средний чек на покупку деталей составил 3,3 тыс. руб., говорится в исследовании банка.

Весной автовладельцы стали на 29% чаще проверять машины в автосервисах в сравнении с таким же периодом прошлого года. Средний чек на осмотр и диагностику машины составил 6 тыс. руб. Спрос на услуги автомоек с марта по май увеличился на 16% относительно весны прошлого года, а средний чек снизился на 15% (до 430 руб.).