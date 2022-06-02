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56 минут назад

Водитель получил штраф за превышение скорости на 129 км/ч, когда стоял в пробке

Российская Газета

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал о том, что в Санкт-Петербурге подписчика его канала оштрафовали за превышение скорости на 129 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

Водитель получил штраф за превышение скорости на 129 км/ч, когда стоял в пробке
Фото: istockistock

Всего же, по мнению камеры, машина разогналась до 191 км/ч. И все это происходило в пробке.

"Чтобы не ошибиться, мы даже запросили у водителя копию постановления, все подтвердилось", - отмечает Шумский.

По его словам, владелец автомобиля сразу же обжаловал штраф, но ответа до сих пор не получил.

Ранее "РГ" рассказывала, что владельцев праворульных машин начали штрафовать из-за пассажиров с телефоном. Впрочем, позже в ГИБДД заявили, что программа скорректирована, и больше таких ошибок быть не должно.

Автоновости,Александр Шумский,ГИБДД,
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