Водитель получил штраф за превышение скорости на 129 км/ч, когда стоял в пробке

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал о том, что в Санкт-Петербурге подписчика его канала оштрафовали за превышение скорости на 129 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

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Всего же, по мнению камеры, машина разогналась до 191 км/ч. И все это происходило в пробке.

"Чтобы не ошибиться, мы даже запросили у водителя копию постановления, все подтвердилось", - отмечает Шумский.

По его словам, владелец автомобиля сразу же обжаловал штраф, но ответа до сих пор не получил.