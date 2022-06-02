Водитель получил штраф за превышение скорости на 129 км/ч, когда стоял в пробке

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказал о том, что в Санкт-Петербурге подписчика его канала оштрафовали за превышение скорости на 129 км/ч при разрешенных 60 км/ч.
Всего же, по мнению камеры, машина разогналась до 191 км/ч. И все это происходило в пробке.
"Чтобы не ошибиться, мы даже запросили у водителя копию постановления, все подтвердилось", - отмечает Шумский.
По его словам, владелец автомобиля сразу же обжаловал штраф, но ответа до сих пор не получил.
Ранее "РГ" рассказывала, что владельцев праворульных машин начали штрафовать из-за пассажиров с телефоном. Впрочем, позже в ГИБДД заявили, что программа скорректирована, и больше таких ошибок быть не должно.