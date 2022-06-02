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1 час назад

Роскошный минивэн Buick GL8 Century частично рассекретили до премьеры

Motor.ru

Компания Buick показала первый серийный автомобиль в новом стиле — им стал минивэна Buick GL8 Century четвертого поколения для китайского рынка. Новинку назвали в честь легковой модели Century, которую выпускали в США и Китае. Моторная гамма, а также ориентировочная стоимость минивэна пока неизвестны. Однако американский производитель до официальной премьеры все же продемонстрировал дизайн и интерьер будущего автомобиля.

Роскошный минивэн Buick GL8 Century частично рассекретили до премьеры
Фото: BuickBuick

Новый Buick GL8 Century получил фирменный дизайн кузова с узкой передней оптикой, вертикальными светодиодными ходовыми огнями и массивной радиаторной решеткой, установленной с небольшим отрицательным наклоном. Длина минивэна составила 5230 миллиметров при 1980-миллиметровой ширине. Модель будет доступна в нескольких комплектациях. Однако пока производитель продемонстрировал интерьер топовой версии Avenir, которая отличается обивкой сидений из натуральной кожи, перегородкой со встроенным телевизором, а также двумя раздельными креслами в задней части салона.

Buick
Buick

Между «капитанскими» сиденьями находится тач-скрин, с помощью которого можно управлять мультимедией и климат-контролем. Кроме того, в комплектацию минивэна входит премиальная аудиосистема Bose с динамиками, расположенными в подголовниках. Технические подробности компания пока держит в секрете. При этом для китайского рынка вряд ли производитель предложит объемные двигатели.

Полноценный дебют Buick GL8 Century состоится в течение нескольких месяцев. Продажи минивэна в Поднебесной начнутся до конца нынешнего года.

В конце мая Buick анонсировал минивэн GL8 Century для китайского рынка. Кроме того, для Поднебесной производитель подготовил электрокроссовер.

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