Крошечный и доступный: в Китае выпущен еще один электромобиль

Ультраминиатюрный аккумуляторный автомобиль Letin Mango (также известный как Mengo) был разработан совместно с Pininfarina, но каким-то образом ему удалось остаться очень доступным по цене всего 39 800–59 800 юаней.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Производитель утверждает, что это делает его приемлемым вариантом для людей, зарабатывающих менее 1000 юаней (150 долларов США) в месяц. Несмотря на длину всего 3 622 мм, ширину 1 607 мм и высоту 1 525 мм с расстоянием между осями 2 442 мм, автомобиль вмещает пять человек. Один электродвигатель выдает 48 л.с. (47 л.с. / 35 кВт) и 125 Нм крутящего момента. Скорость никогда не превышает 100 км/ч.