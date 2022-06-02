Крошечный и доступный: в Китае выпущен еще один электромобиль

Ультраминиатюрный аккумуляторный автомобиль Letin Mango (также известный как Mengo) был разработан совместно с Pininfarina, но каким-то образом ему удалось остаться очень доступным по цене всего 39 800–59 800 юаней.
Производитель утверждает, что это делает его приемлемым вариантом для людей, зарабатывающих менее 1000 юаней (150 долларов США) в месяц. Несмотря на длину всего 3 622 мм, ширину 1 607 мм и высоту 1 525 мм с расстоянием между осями 2 442 мм, автомобиль вмещает пять человек. Один электродвигатель выдает 48 л.с. (47 л.с. / 35 кВт) и 125 Нм крутящего момента. Скорость никогда не превышает 100 км/ч.
Покупатели могут выбрать из комплектаций Mengo, Mengo Pro и Mengo Max. Все три оснащены тяговыми батареями LiFePo4, но самый дешевый получает 11,5 кВтч, средний — 17,3 кВтч, а топовый — 29,4 кВтч. Это означает 130, 185 и 300 километров пробега на одном заряде соответственно.Интерьер довольно минималистичный с двумя дисплеями и яркой горизонтальной декоративной полосой на приборной панели. Опции включают подключение 5G, спутниковую навигацию, кондиционер и помощь водителю.