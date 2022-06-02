Skoda нашла способ выпускать авто без украинских комплектующих

С началом специальной военной операции многие европейские производства оказались без комплектующих, поставляемых с территории Украины, однако бизнес должен функционировать, и Skoda отчиталась о том, как решила проблему, которая стопорила выпуск авто.

Фото: Skoda Skoda

На Украине выпускались жгуты проводов, которых в современных автомобилях, учитывая обилие электроники, очень много. В Skoda сообщили, что организовали производство этих компонентов на территории Чешской республики, в Млада-Болеславе, то есть в непосредственной близости от главного завода марки. Также в компании поблагодарили своих украинских партнёров, которые продолжают поставки, "когда это позволяют обстоятельства".

Для того, чтобы обезопасить себя от сбоя поставок с Украины, Skoda будет выпускать жгуты проводов также в Марокко, а выпуск силовых кабелей начнётся в Румынии. Площадки на Украине сохранятся и будут обеспечивать производство по мере возможности.

Из-за логистических сложностей Skoda была вынуждена с 3 марта 2022 года остановить производство электрокара Enyaq iV и сократить объёмы выпуска других моделей.