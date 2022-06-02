Электрокар Polestar 2 получил «заряженную» лимитированную версию

Марка Polestar представила лимитированную версию лифтбека Polestar 2 под названием BST edition 270. В её названии указан тираж, который распределят между Европой, Северной Америкой и Китаем. Спецверсия основана на двухмоторной версии модели и уже штатно оснащена спортпакетом Performance. Например, мощность здесь увеличена с 300 до 350 киловатт, стоят амортизаторы Öhlins с более жесткими пружинами, а подвеска занижена на 25 миллиметров.

Фото: motor.ru motor.ru

Под брендом Polestar Engineered уже выпускают седаны и кроссоверы Volvo, но теперь такой шильдик появится на моделях самой Polestar. Первенцем станет Polestar 2 BST edition 270. Технически лифтбек повторяет машину, представленную на прошлогоднем Фестивале скорости в Гудвуде. Однако в отличие от прототипа будет построен не в единственном экземпляре, а выйдет небольшим тиражом.

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За основу «заряженного» электрокара взят Polestar 2 в версии Long Range Dual с двумя электромоторами и батарей емкостью 78 киловатт-часов. Мощность его силовой установки увеличена с 300 киловатт (406 л.с.) и 660 Нм момента до 350 (476 л.с.) и 680, причем сделано это с помощью прошивки из опционального пакета Performance.

На машине установлены амортизаторы Öhlins с раздельными регулировками сжатия и отбоя, более жесткие пружины (-20%) и колеса диаметром 21 дюйм с шинами Pirelli P Zero размерностью 245/35 R21, разработанными специально для модели. Подвеска занижена на 25 миллиметров, а между передними стойками появилась распорка. Тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами достались электрокару от обычной «двойки».

Лимитированный Polestar 2 BST edition 270 предложат в двух цветах кузова на выбор — сером Thunder или белом Snow в сочетании с угольным салоном из синтетической ткани WeaveTech. При этом окрашены будут в том числе нижние части бамперов и пороги. За доплату на автомобиль можно наклеить матовую черную полосу или пленку Battleship Gray. Золотистый декор Swedish gold — стандартное оснащение.