В Москве продают лимузин Владимира Жириновского

На сайте Авто.ру в Москве выставили на продажу черный Mercedes-Benz S-Класса Pullman образца 2002 года. По словам продавца, который является вторым владельцем лимузина, машина принадлежала бывшему лидеру партии ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому, который скончался в этом году. За годы эксплуатации автомобиль прошел 155 000 километров, побывав в небольшой аварии. «Партийный» лимузин нынешний владелец оценил в 2,5 миллиона рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Судя по фотографиям, лимузин находится в неплохом состоянии. На кузове автомобиля не видно каких-либо дефектов. На кожаных сиденьях и деревянной отделке интерьера также отсутствуют следы эксплуатации. В пассажирском отсеке Pullman находятся четыре раздельных кресла, расположенных лицом друг к другу. Кроме того, автомобиль оборудован небольшими мониторами для каждого пассажира, откидными столиками, а также и телефоном и задними шторками.

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Под капотом лимузина находится 5,8-литровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 367 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической коробкой передач.

За 20 лет эксплуатации автомобиль прошел 155 000 километров. По словам продавца за все годы машина побывала в одном незначительном ДТП. Расстаться с автомобилем бывшего лидера ЛДПР владелец готов за 2,5 миллиона рублей.