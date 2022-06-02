Skoda решила проблему поставок деталей из Украины

Компания Skoda оказалась среди тех автопроизводителей, которые получали важные детали для автомобилей из Украины. Однако с началом «спецоперации» поставки прекратились, и заводы ушли в простой из-за нехватки комплектующих. Сегодня Skoda объявила, что нашла решение этой проблемы: выпуск жгутов проводов, которые прежде делали в Украине, теперь производят и в чешском Млада-Болеславе, в непосредственной близости от главного завода марки.

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Производство жгутов также организовали в Марокко, а выпуск силовых кабелей запустят в Румынии — эти меры призваны защитить Skoda от разрыва логистических цепочек. При этом в компании поблагодарили украинских поставщиков, которые продолжают отгружать необходимые в производстве комплектующие «когда это позволяют обстоятельства» — сотрудничество с ними продолжится по мере возможности.

В России Skoda производит автомобили на двух сборочных предприятиях — на заводе Volkswagen в Калужской области (Rapid) и на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, где выпускают Octavia, Karoq и Kodiaq. Обе площадки находятся в простое. Что же касается модели Superb, то ее возили из Чехии, однако в настоящее время поставки приостановлены.