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23 минуты назад

Новый Ford Bronco оказался «под следствием» из-за массовых жалоб на отказ двигателя

Motor.ruиещё 1

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о начале расследования в отношении нового Ford Bronco, на который массово жалуются владельцы. Оказалось, что у модификации модели, оснащенной шестицилиндровым мотором 2.7, серьезные проблемы: даже при минимальном пробеге двигатель может выйти из строя. По данным Управления по расследованию дефектов (ODI), всего за месяц было подано три петиции с требованием расследовать проблему, а всего официально зарегистрировано свыше 30 жалоб.

Новый Ford Bronco оказался «под следствием»
Фото:  Ford Ford

О проблеме стало известно в середине мая. Тогда же автопроизводитель подтвердил, что у 2,7-литрового двигателя V6 семейства EcoBoost действительно есть дефект, связанный с производственным браком клапана: из-за неправильного сплава при нагреве клапана внутренняя структура металла меняется, и в итоге тарелка клапана отламывается от стержня — отломленная деталь падает в цилиндр и выводит двигатель из строя. Причем устранить его нельзя — необходимо целиком менять мотор. Но с отзывной кампанией Ford не торопится.

На форуме Bronco6G уже минимум 50 владельцев Bronco столкнулись с неожиданным выходом мотора из строя, причем от пробега это не зависит — двигатель «умирает» как на совершенно новых автомобилях, которые только-только выехали из салона, так и на машинах, проехавших больше 10 тысяч километров.

Решение об отзыве зависит от результатов расследования NHTSA. В случае, если ведомство обязует автопроизводителя отремонтировать все неисправленные автомобили, под замену двигателей могут попасть до 25 тысяч экземпляров Bronco.а

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