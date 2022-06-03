Новый Ford Bronco оказался «под следствием»

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о начале расследования в отношении нового Ford Bronco, на который массово жалуются владельцы. Оказалось, что у модификации модели, оснащенной шестицилиндровым мотором 2.7, серьезные проблемы: даже при минимальном пробеге двигатель может выйти из строя. По данным Управления по расследованию дефектов (ODI), всего за месяц было подано три петиции с требованием расследовать проблему, а всего официально зарегистрировано свыше 30 жалоб.

Фото: Ford Ford

О проблеме стало известно в середине мая. Тогда же автопроизводитель подтвердил, что у 2,7-литрового двигателя V6 семейства EcoBoost действительно есть дефект, связанный с производственным браком клапана: из-за неправильного сплава при нагреве клапана внутренняя структура металла меняется, и в итоге тарелка клапана отламывается от стержня — отломленная деталь падает в цилиндр и выводит двигатель из строя. Причем устранить его нельзя — необходимо целиком менять мотор. Но с отзывной кампанией Ford не торопится.

На форуме Bronco6G уже минимум 50 владельцев Bronco столкнулись с неожиданным выходом мотора из строя, причем от пробега это не зависит — двигатель «умирает» как на совершенно новых автомобилях, которые только-только выехали из салона, так и на машинах, проехавших больше 10 тысяч километров.