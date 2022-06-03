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1 час назад

В КГЭУ разработали двигатель для электромобилей

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В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) ученые разработали импортозамещающую базовую модель автомобильного электродвигателя для оборудования российских электрокаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

В казанском университете разработали двигатель для электромобилей
Фото: TeslaTesla

Образец представят уже в следующем году. Он станет одним из первых электродвигателей, разработанных в стране и запущенных в промышленное производство. По словам руководителя проекта, профессора кафедры "Приборостроение и мехатроника" КГЭУ Владимира Корнилова, сейчас ученые вуза занимаются созданием российских электродвигателей небольшой мощности. Они рассчитаны на узкопрофильные электромобили, такие как электрокары, гольфкары и различную технику, востребованную в сфере ЖКХ.

Корнилов добавил, что в настоящее время КГЭУ ведет переговоры о создании двигателя для легкового электротранспорта, который пока не производится в России. В Минобрнауки также отметили, что проект по созданию новых высокоэффективных автомобильных электродвигателей является частью стратегии вуза по импортозамещению технологий. Он выполняется в рамках федеральной программы министерства "Приоритет 2030".

В феврале сообщалось, что стартап по производству электромобилей "Кама", принадлежащий гендиректору КАМАЗа Сергею Кокогину и предпринимателю Рубену Варданяну, планирует к 2030 году производить более 450 тысяч электрокаров в год.

Автоновости,Рубен Варданян,Владимир Корнилов,Минобрнауки России,
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