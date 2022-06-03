В Госдуме предложили уточнить нарушения, фиксируемые камерами

В Госдуму планируется внести законопроект, указывающий в КоАП конкретные нарушения правил дорожного движения, которые возможно выявить при фиксации их дорожными камерами. Об этом рассказал глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

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По словам Нилова, следует уточнить правонарушения, предусмотренные в 12 главе КоАП. Автомобилистам часто приходится оспаривать штрафы за непристегнутый ремень безопасности, и правомерность выявления подобных нарушений вызывает сомнения, считает автор инициативы.

«Взялись за законопроект по просьбе водителей. Все чаще они жалуются на неправомерные штрафы, например, за непристегнутый ремень, который на фото с камеры просто слился с курткой. Направили инициативу в правительство для получения официального отзыва, как того требует закон», — рассказал парламентарий.

Так, в статье 1.5 КоАП РФ предлагается указать административные правонарушения, в отношении которых не действует презумпция невиновности в случае их фиксации специальными техническими средствами. К примеру, к ним относятся нарушение разметки, превышение скорости и нарушение правил расположения машины на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.