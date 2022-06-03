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2 часа назад

Глава компании Ford Фарли ожидает начала «ценовых войн» из-за высокого спроса на рынке электрокаров

ПроКроссовер.ру

Исполнительный директор Ford Джим Фарли говорит, что он ожидает, что стоимость производства электромобилей упадет до такой степени, что в ближайшие годы автопроизводители будут бороться друг с другом за продажи электромобилей по цене около 25 000 долларов.

Глава Ford ожидает «огромную ценовую войну» на рынке электрокаров
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Генеральный директор Джим Фарли заявил об этом на конференции Bernstein Strategic Decisions Conference в среду, что цена в 25 000 долларов сделает электромобили демократичными.

По его словам, материалы для сборки этого автомобиля будут стоить около 18 000 долларов.

«Поэтому я считаю, что наша отрасль определенно движется к огромной ценовой войне», — сказал Фарли.

Ford, как и Tesla, возможно, не придется покупать рекламу для продажи электромобилей, которая сейчас составляет от 500 до 600 долларов за автомобиль, сказал Фарли.

Автоновости,Tesla,Джим Фарли,Ford,
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