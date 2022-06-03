Toyota отказалась от внедорожника Crown

История с новым поколением Toyota Crown чрезвычайно запутана, и половина информации - "хотелки" фанатов модели, которые выдают желаемое за действительные планы компании. Crown - знаковая для марки модель, и промашка может очень дорого обойтись, но речь даже не о деньгах, а о репутации. Так как, ждать ли SUV под легендарным названием? Или же это всё пустые надежды?

Фото: Toyota Toyota

Разобраться в этом вопросе попытался автор японского сайта Best Car. Предполагалось, что новая генерация "Короны" будет построена на новой платформе с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Это было шоком для фанатов номер раз. Второй удар они получили, когда СМИ сообщили о планах Toyota выпустить Crown SUV.

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Автопроизводитель всегда находится в тесном контакте с дилерами, и перед запуском новой модели проводит для них ознакомительные мероприятия, чтобы выслушать пожелания, советы, так как дилер является проводником между клиентом и компанией. Так было и с новой Toyota Crown.

Дилеры оказались, мягко говоря, не в восторге от представленного. Если переход на новую платформу с иной компоновкой ещё как-то был воспринят, то идея выпуска кроссовера Crown оказалась провальной. Так что Toyota была вынуждена "заморозить" проект. Кроссовер Crown должен был выйти ориентировочно летом 2023 года, и автомобиль готов на 80%, однако работы по нему приостановлены.

Ранее "РГ" рассказывала, что Crown SUV планировался к выходу в гибридном и электрическом вариантах, и компания надеялась, что новинка привлечёт внимание клиентов на крупнейших мировых рынках - США и Китай.

Но это не главное: в результате общения с дилерами Toyota может сдать назад и разработать седан Crown с классической компоновкой, но такой автомобиль не появится раньше 2025 года. Дело в том, что продольное расположение мотора под капотом позволяет оставаться в рамках ширины 1800 мм - этот параметр считался для "Короны" неизменным, с переходом на переднеприводную платформу он вырос на 50 мм, что вызвало у дилеров разочарование.