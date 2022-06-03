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1 час назад

Минпромторг изменил требования к комплектации быстрых зарядных станций для электромобилей

РЖД-Партнер

Станция должна иметь три коннектора и быть оснащена минимум одним разъемом китайского стандарта GB/T, чего не было в февральском проекте приказа.

Минпромторг изменил требования к быстрым зарядным станциям для электромобилей
Фото: NISSANNISSAN

Производитель также может на выбор установить либо один разъем стандарта CCS2, либо один разъем стандарта CHAdeMO. Стандарт CCS2 используется у европейских машин, а японский CHAdeMO – в электромобиле Nissan Leaf.

В 2021 году в РФ работало 545 ЭЗС. Программа субсидирования объемом в 8,1 млрд руб. будет работать в 2022–2024 гг. На эти деньги планируется установить 2,9 тыс. быстрых зарядок. Максимальная субсидия – 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн руб. Субсидия на техприсоединение ЭЗС к электросетям – 30%, но до 900 тыс. руб.

Экономические параметры будущих зарядных станций остаются прежними, говорят в Минэнерго. Вопросы о технических характеристиках министерство переадресовало в Минпромторг, но там не пояснили изменения, заявив, что «технические характеристики были утверждены впервые, поэтому прежние параметры отсутствуют».

Автоновости,Nissan Leaf,Nissan,Минпромторг,
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