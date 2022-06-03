"Автостат" назвал самую популярный марку в тройке Audi, BMW и Mercedes

По данным «Автостат Инфо», продажи автомобилей BMW в России составили 8466 ед. за первые четыре месяца текущего года. Это на 42% меньше, чем продажи за аналогичный период 2021 года — 14 704 авто. От BMW отстает Mercedes-Benz, который реализовал в РФ в тот же период 7206 машин против прошлогодних 13 525 авто (-46,7%). Продажи машин Audi за те же 4 месяца упали на 51% с 5600 до 2746 ед. в годовом сравнении и марка заняла третье место среди своих конкурентов.

Среди моделей «большой немецкой тройки», представленных в продаже на авторынке РФ, по продажам за январь-апрель этого года лидирует Mercedes-Benz GLE-Класса — 1599 проданных машин, на 44% меньше, чем годом ранее (2844 ед.). Второе место занимает BMW X5 с результатом 1598 ед., что на 8,4% ниже уровня продаж за тот же период прошлого года (1745 авто). Далее следует Mercedes-Benz GLS-Класса, который разошелся в указанный период на рынке в количестве 1191 ед. — это на 23% меньше, чем было продано за тот же период 2021 года (1548 шт.). Mercedes-Benz GLС-Класса вышел на 5-е место в этом списке с показателем реализации в 1153 ед., годом ранее результат составил 2389 ед.