Hyundai обновила бюджетный кроссовер

Автопроизводитель Hyundai продолжает обновлять актуальный модельный ряд. В этот раз модернизации подвергся автомобиль Venue. Бюджетный кроссовер получил более стильное оформление кузова и интерьера. Его официальная премьера запланирована на 16 июня 2022 года. Чтобы уже сейчас привлечь внимание к новинке, производитель опубликовал официальные снимки транспортного средства.

Фото: Car.ru Car.ru

Hyundai Venue получил обновленное оформление, которое теперь соответствует стилистике более старших моделей в линейке. Так, для паркетника предусмотрели новую решетку радиатора, которая теперь не оформлена в рамку. Она дополняется тонкими дневными ходовыми огнями. Последние тоже подверглись модернизации - сменили форму и общую графику.

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Головная оптика, как и прежде, получила 2-уровневую конструкцию. На корме можно отметить новые задние фонари, которые тоже связаны между собой при помощи единой светодиодной полосы. Кроме того, кроссовер Hyundai Venue получил переработанные бамперы - они дополнены горизонтальными секциями в виде прямоугольников.

Hyundai Venue - перспективный для развития проект, который пользуется спросом по двум причинам. Во-первых, он входит в сегмент кроссоверов, который на данный момент считается самым популярным. Во-вторых, со своей стоимостью он может конкурировать со многими европейскими представителями аналогичного класса. По этой причине производитель планирует и дальше развивать серию Venue.

Представители компании сообщили, что в скором времени будет презентована специальная версия N Line. В таком кроссовере предлагаются особенные детали отделки экстерьера и интерьера. Моторная гамма в ходе рестайлинга не была затронута. На рынке Индии автомобиль будет предлагаться с бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1 и 1.2 литра. Есть и альтернатива - турбированный дизельный двигатель. Дебют новинки состоится 16 июня, тогда же будет открыто бронирование.