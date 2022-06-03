Депутаты предложили ограничить количество водительских статей КоАП

Группа депутатов предложила установить четкий перечень статей 12-й водительской главы Кодекса об административных правонарушениях, на которые не распространяется презумпция невиновности. Соответствующий законопроект направлен в правительство для получения отзыва.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Виталий Тимкив/РИА Новости

Речь идет о части 3 статьи 1,5 КоАП. В ней говорится, что привлекаемый к административной ответственности не обязан доказывать свою невиновность. Но есть исключения, которые предусмотрены примечанием к этой статье. А именно, это те кто привлекается за нарушения, предусмотренные 12-й водительской главой КоАП, а также за нарушения в области благоустройства, если они выявлены с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации. То есть они сами должны доказывать свою невиновность.

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Вот именно это примечание и хотят исправить авторы законопроекта. Они предлагают установить, что презумпция невиновности не будет действовать только в отношении шести статей 12-й главы. А именно при превышении скорости, нарушении правил расположения транспортного средства на дороге, несоблюдении требований знаков и разметки. А также за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства, неоплату по Платону, и неоплату проезда по платным дорогам.

Как отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдуму по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, вызывает сомнение правомерность выявления с помощью специальных технических средств некоторых административных правонарушений. Например, связанных с управлением водителем, не пристегнутым ремнем безопасности. Водители вынуждены часто оспаривать такие штрафы из-за того, что нарушение было установлено по нечетким снимкам, в которых ремень сливался с курткой, одеждой, хотя водитель был пристегнут. Либо штраф пришел владельцу автомобиля, хотя за рулем был другой водитель. Ремень безопасности отсутствовал в раритетном автомобиле, изменять конструкцию которого попросту запрещено.

Поэтому, считает депутат, освобождение от презумпции невиновности должно распространяться только на определенные статьи. Во всех остальных случаях обязанность доказывания вины лежит на том, кто принимает решение о наказании.

Однако КоАП в нынешней своей редакции предполагает, что при автоматической фиксации нарушения не требуется доказывать вину именно автовладельца, которому принадлежит машина. В тоже время факт вины в совершении нарушения по-прежнему подлежит доказательствам. Только об этом, по непонятной причине, и те, кто выносит постановление, и суды.

Непонятна именно такая выборка статей в виде исключения из презумпции невиновности. По ним тоже много ошибок. Например, знака ограничения скорости на дороги нет, а штраф выносится. Или автомобиль везли на эвакуаторе. А грузоперевозчики из судов по тем штрафам, которые им вынесли с автоматических комплексов, вообще не вылезают.