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42 минуты назад

Новости автомира: Серийный гиперкар Mercedes-AMG One дебютировал с формульным мотором

Car.ru

Представители Mercedes-AMG представили гиперкар One. Разработкой серийной версии занимались больше пяти лет. Основная сложность заключалась в адаптации 1,6-литровой силовой установки болида F-1 для применения на обычных автодорогах.

Серийный автомобиль Mercedes-AMG One получил мотор из Формулы-1
Фото: Car.ruCar.ru

Агрегат гибридной One включает 5-ть моторов, которые в общем генерируют 1063 лошадиных сил. При этом модель способна за 2,9 сек. разгоняться до 100 км/час. Mercedes-AMG планирует всего собрать 275 гиперкаров. Для каждого авто уже имеется свой владелец, который заплатил за машину от 2 млн. долл. Литий-ионную АКБ на 8,4 кВт ч разработали специально для гиперкара. Она обеспечивает запас хода на 18 км. Вместе с мотором функционирует новая автоматизированная 7 МКПП.

Базой AMG One выступает карбоновый монокок. Гиперкар получил несколько версий кованых колёсных 20-дюймовых автомобильных дисков, для которых использовались алюминиевые и магниевые сплавы. Для модели предусмотрены карбон-керамические тормоза.

Транспортное средство получило в длину 4,756 м. вес AMG One достигает 1,695 т. При этом транспортное средство способно разогнаться до 352 км/час. Активные аэродинамические элементы похвастаются несколькими режимами работы.

Интерьер нового гиперкар создаёт ощущение езды в болиде F-1, но является более комфортным. Салон транспортного средства похвастается прямоугольным штурвалом, построенным по гоночному принципу, а также двумя 10 дюймовыми мониторами. Вместо внутрисалонного зеркала заднего обзора используется ещё один экран.

Для жёстко закреплённых автомобильных кресел предусмотрели пару вариантов угла наклона спинки. Ещё предоставляется возможность регулировки положения рулевой колонки, педального узла и подставки для пассажирских ног.

В завершении стоит отметить, что публичный дебют серийной версии Mercedes-AMG One запланировали в рамках Фестиваля скорости на территории Гудвуда. Это мероприятие должно состояться в конце июня.

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