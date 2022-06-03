Kia готовит премьеру экономичного кросс-вэна Carnival

Автобренд Kia ведёт подготовку к масштабному переоснащению южнокорейского автозавода Сохари. Во второй половине года запланирована модернизация производственных линий ради электрических современных моделей. Это касается большой внедорожной версии EV9, а также гибрида Carnival.
Обновлённая модификация Kia Stinger дебютировала 1,5 года назад, однако реализации модели не порадовали руководителей корейского автобренда. Из этого следует, что «драйверскую» версию лифтбека должны снять с конвейера ранее намеченных сроков. При этом преемника не ожидается.
В рамках фабрики Sohari яркая и самобытная, но коммерчески не успешная модель будет заменена экономичной Carnival. Причём на ключевых авторынках имеется потребность в гибридной модификации минивэна.
Бензин-электрическая модель Kia Carnival в техническом вопросе повторит соплатформенные модификации Santa Fe в исполнении Hybrid и Sorento Hybrid. Таким образом ставка будет сделана на силовой агрегат на 230 л.с. (350 Нм). Его основой является 1.6 T-GDI на 180 «лошадей» (265 Нм). Вместе с бензиновым мотором будет функционировать электродвигатель на 60 лошадиных сил и 6АКПП.
После расширения существующей гаммы, минивэн не получит полноприводную систему. Однако при этом, производитель позаботился о существенном сокращении расхода топлива. Carnival, оснащаемый бензиновой 3,5-литровой силовой установкой, сегодня потребляет 10,7 л/100 км в смешанном режиме. Расход гибридного Sorento составляет около 6,35 литра на сотню.
Минивэн крупней кросса, поэтому не стоит ждать 40-процентной экономичности. Однако разница с атмосферной установкой V6 будет солидной. Вследствие этого в Соединённых Штатах гибридная версия будет лишена одного главного своего козыря.
В завершение стоит отметить, что, согласно последним данным, Kia не собирается производить заряжаемую гибридную модификацию Carnival, несмотря на то, что Sorento такую версию имеет. Корейцы планируют сосредоточиться на разработках полностью электрических минивэнов.