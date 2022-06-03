Kia готовит премьеру экономичного кросс-вэна Carnival

Автобренд Kia ведёт подготовку к масштабному переоснащению южнокорейского автозавода Сохари. Во второй половине года запланирована модернизация производственных линий ради электрических современных моделей. Это касается большой внедорожной версии EV9, а также гибрида Carnival.

Фото: Car.ru Car.ru

Обновлённая модификация Kia Stinger дебютировала 1,5 года назад, однако реализации модели не порадовали руководителей корейского автобренда. Из этого следует, что «драйверскую» версию лифтбека должны снять с конвейера ранее намеченных сроков. При этом преемника не ожидается.

Car.ru

В рамках фабрики Sohari яркая и самобытная, но коммерчески не успешная модель будет заменена экономичной Carnival. Причём на ключевых авторынках имеется потребность в гибридной модификации минивэна.

Бензин-электрическая модель Kia Carnival в техническом вопросе повторит соплатформенные модификации Santa Fe в исполнении Hybrid и Sorento Hybrid. Таким образом ставка будет сделана на силовой агрегат на 230 л.с. (350 Нм). Его основой является 1.6 T-GDI на 180 «лошадей» (265 Нм). Вместе с бензиновым мотором будет функционировать электродвигатель на 60 лошадиных сил и 6АКПП.

Car.ru

После расширения существующей гаммы, минивэн не получит полноприводную систему. Однако при этом, производитель позаботился о существенном сокращении расхода топлива. Carnival, оснащаемый бензиновой 3,5-литровой силовой установкой, сегодня потребляет 10,7 л/100 км в смешанном режиме. Расход гибридного Sorento составляет около 6,35 литра на сотню.

Минивэн крупней кросса, поэтому не стоит ждать 40-процентной экономичности. Однако разница с атмосферной установкой V6 будет солидной. Вследствие этого в Соединённых Штатах гибридная версия будет лишена одного главного своего козыря.

Car.ru