В России останавливают производство автомобильных дисков

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Литейно-механический завод "СКАД", принадлежащий "Русалу", приостановит производство автомобильных дисков до июля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе "Русала".
"В связи со снижением спроса, вызванного ситуацией в экономике и сезонным фактором, "СКАД" временно приостановит производство автомобильных дисков в июне", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в течение месяца компания проведет ремонтные работы. Продолжится создание и проектирование дисков, работа подразделений закупок и продаж.
Как пояснили в пресс-службе, на время приостановки работы предприятия сотрудники проходят обучение, находятся в отпуске или временном простое с сохранением 2/3 заработной платы .
Производство автомобилей
Производство легковых автомобилей в апреле 2022 года снизилось на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом по отношению к марту 2022 года производство авто сократилось на 51,3%.
При этом в январе - апреле 2022 года было выпущено 264 тыс. легковушек, что на 47,2% меньше, чем годом ранее.
Что касается выпуска грузовых автомобилей, то в апреле он сократился более чем на 30%. За первые четыре месяца года было произведено 52,5 тыс. грузовиков (-5,9% в годовом выражении).
Производство автобусов массой более 5 тонн в январе - апреле выросло на 1,5 % в годовом выражении - до 3,8 тыс. машин, а автобусов массой менее 5 тонн - снизилось на 23,8%, до 3,6 тыс.