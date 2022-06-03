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43 минуты назад

Завод "Русала" на месяц приостановит производство автомобильных дисков

ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Литейно-механический завод "СКАД", принадлежащий "Русалу", приостановит производство автомобильных дисков до июля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе "Русала".

В России останавливают производство автомобильных дисков
Фото: СКАДСКАД

"В связи со снижением спроса, вызванного ситуацией в экономике и сезонным фактором, "СКАД" временно приостановит производство автомобильных дисков в июне", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в течение месяца компания проведет ремонтные работы. Продолжится создание и проектирование дисков, работа подразделений закупок и продаж.

Как пояснили в пресс-службе, на время приостановки работы предприятия сотрудники проходят обучение, находятся в отпуске или временном простое с сохранением 2/3 заработной платы .

Производство автомобилей

Производство легковых автомобилей в апреле 2022 года снизилось на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. При этом по отношению к марту 2022 года производство авто сократилось на 51,3%.

При этом в январе - апреле 2022 года было выпущено 264 тыс. легковушек, что на 47,2% меньше, чем годом ранее.

Что касается выпуска грузовых автомобилей, то в апреле он сократился более чем на 30%. За первые четыре месяца года было произведено 52,5 тыс. грузовиков (-5,9% в годовом выражении).

Производство автобусов массой более 5 тонн в январе - апреле выросло на 1,5 % в годовом выражении - до 3,8 тыс. машин, а автобусов массой менее 5 тонн - снизилось на 23,8%, до 3,6 тыс.

Автоновости,Русал,Росстат,
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