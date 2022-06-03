Lexus представил кроссовер RX нового поколения с необычной внешностью

Lexus RX, появившийся в 1998 году, стал одним из первых кроссоверов премиум-класса и довольно быстро обрёл популярность среди покупателей со всего мира. И вот компания представляет уже пятое поколение модели, которое должно развивать эту тенденцию дальше.

Фото: Lexus Lexus

Новый Lexus RX получил более строгий внешний вид и обновленную версию фирменной веретенообразной решетки радиатора. Последняя теперь расположена более вертикально и стала выглядеть еще более странно.

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Передние фары немного изменились по форме, но всё еще напоминают предыдущее поколение RX, сохранив бумерангообразные светодиодные ходовые огни. Под ними расположились спортивного вида воздухозаборники, в нижней части которых находятся противотуманные фары.

Дизайнеры привели в порядок плечевую линию, добавив более выраженный росчерк на нижних дверях. Модель оснащена 19-дюймовыми колесами, но покупатели смогут заказать 21-дюймовые диски с различными вариантами дизайна.

Не меньше изменений кузов RX претерпел в задней части, где он получил угловатый и более цельный дизайн. Сразу же бросаются в глаза задние фонари, которые теперь соединены тонкой светящейся полосой.

Новый RX идет по стопам младшего NX: в нём также появилась цифровая комбинация приборов и система Lexus Interface, которая намного превосходит своего предшественника.

В стандарте кроссовер оснащается 9,8-дюймовым экраном мультимединой системы, как у NX, но за дополнительную плату его размер можно увеличить до 14 дюймов. Система предлагает облачную навигацию, интеллектуального помощника и обновления по воздуху.

Новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем и голосовым управлением позволила дизайнерам оптимизировать центральную панель и убрать большую часть физических кнопок, которые присутствовали на предыдущей модели. Пропали также аналоговые часы.

Lexus

RX будет предлагаться в шести различных комплектациях — Standard, Premium, Premium+, Luxury, F Sport Handling и F Sport Performance.

Кроссовер построен на полностью новой платформе GA-K, которая используется также на ES и NX. Новая платформа позволила увеличить жесткость и снизить вес примерно на 90 килограммов.

Lexus не стал вдаваться в подробности, но отметил, что RX получил совершенно новую конструкцию многорычажной задней подвески.

Несмотря на увеличенную на 60 мм колесную базу, длина RX сохранилась на уровне 4890 мм, поскольку задний свес уменьшился на те же 60мм. Это хорошая новость, поскольку пассажиры задних сидений получат дополнительное пространство для ног.

3,5-литровый V6 в RX 350 был заменен на новый 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он производит 275 л.с. (205 кВт) и 429 Нм крутящего момента, что на 20 л.с. меньше, но на 68 Нм больше по сравнению с предыдущей моделью.

Силовой агрегат соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, которая может работать в паре с передним или полным приводом. Lexus утверждает, что полноприводный вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,4 секунды, что на 0,7 секунды быстрее предшественника.

Есть и гибридный вариант — RX 350h, который заменит предыдущую модель 450h. Он оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, который работает в паре с гибридной системой четвертого поколения и стандартной системой полного привода.

Мощность значительно снизилась: 246 л.с. (183 кВт) и 316 Нм крутящего момента вместо 308 л.с. (230 кВт) и 335 Нм крутящего момента в старом RX 450h. Однако Lexus утверждает, что новая модель на самом деле быстрее, поскольку разгон до 100 км/ч займет 7,6 секунды вместо 8,1 секунды.

Покупатели также могут выбрать совершенно новый подключаемый гибрид RX 450h+. Официального подтверждения нет, но скорее всего это будет 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор, дополненный тремя электромоторами и литий-ионным аккумулятором емкостью 18,1 кВт·ч. Суммарная мощность должна быть в районе 302 л.с. (222 кВт) и запас хода на электротяге не менее 60 км.

RX 500h F Sport Performance: Топовой моделью будет гибрид с турбированным 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и задней осью eAxle с мощным электромотором.

Такая установка позволяет полноприводному кроссоверу производить 367 л.с. (274 кВт) и 550 Нм крутящего момента. RX 500h F Sport Performance разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,1 секунды.

Этот вариант также получил более спортивный экстерьер с уникальными бамперами, сетчатой решеткой радиатора и более агрессивными воздухозаборниками. К ним добавляются черные акценты, дополнительные элементы в цвет кузова и шестипоршневые тормозные суппорты.