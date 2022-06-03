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54 минуты назад

BMW откатила цены на автомобили в России на три месяца назад

Газета.Ruиещё 2

В России снизились рекомендованные производителем цены почти на весь модельный ряд BMW, сообщают «Автоновости дня». С наступлением лета автомобили баварской марки подешевели на сумму от 720 тыс. до 3,45 млн рублей.

BMW откатила цены в России на три месяца назад
Фото: BMWBMW

«С чем связано столь резкое и неожиданное снижение цен (с учетом того, что о возобновлении поставок автомобилей не сообщалось), неизвестно. Сама BMW о нем не объявляла, но на сайте бренда расценки уже обновились и фактически стали такими же, какими они были три месяца назад», — отмечается в заметке.

Минимальным снижением цены отметилась модель BMW 2 Series Gran Coupe (стоит от 3,38 млн рублей), а максимальным — BMW M8 в нескольких версиях (стоит от 13,98 млн рублей).

Июньское изменение цен стало первым для BMW с конца марта текущего года. Тогда все модели немецкого бренда подорожали на сумму от 740 тыс. до 3,45 млн рублей, а само подорожание стало вторым за месяц.

Автоновости,BMW,
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