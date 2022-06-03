BMW откатила цены в России на три месяца назад

«С чем связано столь резкое и неожиданное снижение цен (с учетом того, что о возобновлении поставок автомобилей не сообщалось), неизвестно. Сама BMW о нем не объявляла, но на сайте бренда расценки уже обновились и фактически стали такими же, какими они были три месяца назад», — отмечается в заметке.