Лимузин Жириновского выставили на продажу

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже немецкого лимузина Mercedes-Benz S-Class Pullman, который был выпущен в 2002 году. Продавец утверждает, что машина принадлежала экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновском

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«По факту один владелец за все время, машина лидера ЛДПР. Я второй владелец. Настоящий пульман, не переделка, не распил. В хорошем состоянии», – говорится в сообщении.

Добавим, что продавец не предоставил никаких доказательств, что машина действительно принадлежала Владимиру Жириновскому.

За лимузин черного цвета его нынешний владелец хочет получить 2 500 000 рублей. Одометр машины показывает 155 000 км. Судя по фотографиям, машина находится в хорошем состоянии. Владелец отмечает, что за все время было одно небольшое ДТП, авто без криминала.

На сайте «Авито» в отчете проверки по VIN сообщается, что у автомобиля есть юридические ограничения. Также под вопросом указывается, что у автомобиля может быть три владельца.