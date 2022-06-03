«АвтоВАЗ» назвал дату возобновления производства Lada Granta

«АвтоВАЗ» начал подготовку к возобновлению производства автомобилей Lada Granta на заводе в Тольятти, выпуск первых машин намечен на 8 июня. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы компании пишет «Прайм».

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«Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно», - сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В компании также подчеркнули, что возобновлена работа и других подразделений (производство двигателей, шасси, штамповочное производство, логистика), которые обеспечивают сборку Lada Granta.

После начала спецоперации на Украине французский автоконцерн Renault сообщил о прекращении производства и поставок автомобилей в Россию и планах пересмотра участия в капитале «АвтоВАЗа». 16 мая стало известно, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность.