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41 минуту назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» назвал дату возобновления производства Lada Granta

Алиса Селезнёва

«АвтоВАЗ» начал подготовку к возобновлению производства автомобилей Lada Granta на заводе в Тольятти, выпуск первых машин намечен на 8 июня. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы компании пишет «Прайм».

«АвтоВАЗ» назвал дату возобновления производства Lada Granta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно», - сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В компании также подчеркнули, что возобновлена работа и других подразделений (производство двигателей, шасси, штамповочное производство, логистика), которые обеспечивают сборку Lada Granta.

После начала спецоперации на Украине французский автоконцерн Renault сообщил о прекращении производства и поставок автомобилей в Россию и планах пересмотра участия в капитале «АвтоВАЗа». 16 мая стало известно, что российские активы группы Renault перешли в государственную собственность.

Так, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», а остальная часть ценных бумаг концерна останется у «Ростеха».

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