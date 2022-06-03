Лимузин Жириновского выставили на продажу

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже черного Mercedes-Benz S-Класса Pullman 2002 года, который якобы принадлежал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Внимание на объявление обратил Motor.
По словам продавца, он стал вторым владельцем машины после Жириновского. Продать авто владелец рассчитывает за 2,5 млн рублей.
Пробег автомобиля составляет 155 тыс. километров. Лимузин побывал в небольшой аварии.
Для пассажиров в Pullman предусмотрены четыре раздельных кресла, расположенные лицом друг к другу. В распоряжении каждого пассажира есть небольшой монитор и откидной столик. Также в лимузине есть телефон и задние шторки.
Автомобиль оснащен 5,8-литровым бензиновым мотором на 367 лошадиных сил. Коробка передач - автоматическая.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.
Autonews ранее составил подборку любимых автомобилей Жириновского, в которую вошли Mercedes-Benz S600 Pullman, Maybach 62S, внедорожник Горьковского завода «Тигр», ЗИЛ-118 «Юность» и «Запорожец».