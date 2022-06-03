Лимузин Жириновского выставили на продажу

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже черного Mercedes-Benz S-Класса Pullman 2002 года, который якобы принадлежал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Внимание на объявление обратил Motor.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам продавца, он стал вторым владельцем машины после Жириновского. Продать авто владелец рассчитывает за 2,5 млн рублей.

Пробег автомобиля составляет 155 тыс. километров. Лимузин побывал в небольшой аварии.

Для пассажиров в Pullman предусмотрены четыре раздельных кресла, расположенные лицом друг к другу. В распоряжении каждого пассажира есть небольшой монитор и откидной столик. Также в лимузине есть телефон и задние шторки.

Автомобиль оснащен 5,8-литровым бензиновым мотором на 367 лошадиных сил. Коробка передач - автоматическая.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.