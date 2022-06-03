Ford Mustang седьмого поколения получит «механику»

Компания Ford раскрыла план по инвестициям в производство автомобилей в США, а заодно анонсирована две новинки — Mustang седьмого поколения с механической коробкой передач (его сборку запустят на заводе во Флэт-Роке) и новый Ranger для США, который будет сходить с конвейера предприятия в Уэйне. Помимо этого, деньги направят на увеличение объемов выпуска электрического F-150 Lightning в Дирборне. В общей сложности речь идет о сумме в 3,7 миллиарда долларов.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Один из слайдов, опубликованных Ford, касался седьмого поколения Mustang. На картинке можно заметить изображение механической коробки передач с шестью ступенями, что является официальным подтверждением такой трансмиссии для спорткара следующей генерации. Согласно более ранней информации, новый Mustang сохранит не только коробку передач, но и два мотора предшественника — четырехцилиндровый турбомотор EcoBoost объемом 2,3 литра и пятилитровый Coyote V8, однако последнему, вероятно, потребуются доработки, чтобы он вписался в более жесткий экостандарт. Ходят слухи и о появлении гибридной модификации с электромотором на передней оси.

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

Ford уже приступил к дорожным испытаниям пони-кара нового поколения, о чем свидетельствуют шпионские фотографии Motor1.com. Судя по всему, Мустанг сохранит узнаваемые черты, а изменения в дизайне экстерьера сведутся к новой оптике, слегка модернизированной радиаторной решетке и другим бамперам. Семейство по-прежнему будет включать купе и кабриолет.

Что же касается плана по инвестициям, то они будут распределены между несколькими предприятиями, но большая часть суммы — 2 миллиарда долларов — будет вложена в три производственные площадки Ford в Мичигане, где планируется существенно расширить штат. Там собирают в том числе электрический F-150 Lightning: объемы выпуска модели увеличат до 150 тысяч экземпляров в год.