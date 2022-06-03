BMW снизила цены почти на весь модельный ряд в РФ

В России упали рекомендованные производителем цены почти на весь модельный ряд BMW. Об этом сообщают «Автоновости дня».

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С наступлением лета стоимость автомобилей баварской марки снизилась на сумму от 720 тыс. до 3,45 млн рублей.

«С чем связано столь резкое и неожиданное снижение цен (с учетом того, что о возобновлении поставок автомобилей не сообщалось), неизвестно. Сама BMW о нем не объявляла, но на сайте бренда расценки уже обновились и фактически стали такими же, какими они были три месяца назад», — пишет автор заметки.

Меньше всего цены снизились на модель BMW 2 Series Gran Coupe (стоит от 3,38 млн рублей), а больше всего — на BMW M8 в нескольких версиях (стоит от 13,98 млн рублей).

Корректировка цен в июне стала первой для BMW с конца марта текущего года. Тогда все модели немецкого бренда поднялись в цене на сумму от 740 тыс. до 3,45 млн рублей, а само подорожание стало вторым за месяц.