Jeep Wrangler снова провалил краш-тест

Во время очередного раунда краш-тестов американского института дорожной безопасности (IIHS) неожиданные результаты продемонстрировала четырехдверная версия популярного внедорожника Jeep Wrangler, до недавнего времени представленная и в России.

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Фронтальный удар с малым смещением, в котором исследователи имитируют наезд на неподвижное препятствие с малым перекрытием, прошел не по плану: Wrangler перевернулся. Испытатели отмечают, что силовая структура кузова продемонстрировала хорошую жесткость и жизненно важный запас пространства для всех пассажиров автомобиль сохранил, но переворот в результате такого удара недопустим. В итоге Jeep Wrangler сохранил низкую оценку.

Вся соль в том, что в 2019 году эта же модель уже получала низший рейтинг ровно по той же причине – внедорожник перевернулся в совершенно безобидной ситуации. После первого провала специалисты Jeep уже отчитались, что внесли изменения в конструкцию, однако, как показал повторный удар, они не изменили поведения машины.

Эксперты считают, что виновата неудачная схема крепления передней подвески: от удара колесо подламывается, смещается под переднюю дверь и, как домкрат, подкидывает кузов, провоцируя опрокидывание.

Озабоченность недоработками Wrangler можно объяснить еще и тем, что у этой модели съемная крыша и съемные двери. При неблагоприятном стечении обстоятельств при похожем ударе пассажиры могут быть выброшены из машины.

Кроме нетипичного поведения кузова, сотрудники IIHS считают, что у водителя слишком высок шанс получить повреждения ног. Кроме того, система эйрбегов во время удара сработала некорректно: раскрылась подушка безопасности в руле, а боковая не сработала.