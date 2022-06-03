Старые автомобили Toyota стали стоить дороже новых

Больше остальных среди трехлетних автомобилей с пробегом подорожали японские марки. Лидером оказалась Toyota Hilux с ростом цены на 76,4 процента. Другие модели марки (Land Cruiser 200 и Prado) в среднем подорожали примерно на 60 процентов. На втором месте по увеличению цены — подержанные немецкие модели премиум-класса. Средний рост также составил около 60 процентов, наиболее дорогими моделями стали Mercedes-Benz GLE и Audi A3. Российские автомобили с пробегом также выросли в цене — трехлетняя LADA (ВАЗ) 2121 прибавила 45 процентов. Среди пятилетних автомобилей с пробегом по цене лидируют 3-дверная «Нива» и Toyota RAV4 — плюс 40 процентов от цены покупки. За ними в рейтинге следуют внедорожники от Toyota и более компактные Audi A4 и Mazda 6. В эконом-сегменте автомобили дорожают не так быстро — рост стоимости не превышает 27 процентов. В этой категории лидируют Lada Vesta и Hyundai Solaris. При этом среди машин 2017 года есть и те, которые значительно потеряли в цене. Например, BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-Класса сейчас стоят на 30 процентов дешевле, чем при покупке.