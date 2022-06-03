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27 минут назад

Владельцам упрощенных автомобилей из России запретят въезд в Европу

Южный автомобиль

Автомобилям из России, которые были собраны с упрощениями, запретят въезд в Европу. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу Росстандарта. На автомобилях без ряда компонентов можно будет только по территории стран партнеров, с которыми достигнуты договоренности. Пока к таким странам относится только Белоруссия.

Владельцам упрощенных машин запретят въезд в Европу
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Согласно данным Росстандарта, эксплуатация упрощенных автомобилей будет возможна только на территории, где они были изготовлены или в условиях двустороннего соглашения. Сейчас такая договоренность есть только с Белоруссией. При регистрации упрощенных автомобилей в документах будет ставится специальная отметка, что автомобили изготовлены на особых условиях. В России этим документом выступает электронный паспорт транспортного средства. Напомним, из-за отсутствия иностранных комплектующих АвтоВАЗ планирует выпускать автомобили Lada Granta без ABS, подушек безопасности, кондиционера, электростеклоподъемников.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Росстандарт,Автоваз,
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