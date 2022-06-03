Продажи стильного китайского кроссовера начали до официального релиза

Changan Uni-K должен был появиться в России в первой половине 2022 года, но из-за скачков курса валют компания решила попридержать новинку до стабилизации ситуации на рынке. Тем не менее это не помешало некоторым предприимчивым дилерам начать продажи Uni-K до официального релиза.

Фото: Changan Changan

Один из дистрибьюторов марки, сообщает сайт "Китайские автомобили" выставил на продажу шесть экземпляров Changan Uni-K в топовой комплектации с двигателем мощностью 226 л.с., классическим "автоматом" и полным приводом.

В состав комплектации входят: климат-контроль с ионизацией воздуха, панорамная крыша с самой большой площадью остекления среди "китайцев", сиденья с вентиляцией и подогревом, "зимний" пакет, адаптивный круиз-контроль с функцией самостоятельного движения в пробках, аудиосистема hi-end класса, система камер кругового обзора и так далее.

Changan

Оформить заказ предлагал "Авилон Changan", три из шести представленных в каталоге кроссовера были якобы продано. Впоследствии машины пропали из каталога вовсе: либо куплены все, либо дилер получил предупреждение от официального представительства марки и поумерил свою самостоятельность.

Цена Changan Uni-K, которая была указана в каталоге, - 4 979 900 рублей. Не исключено, что после официального старта продаж прайс будет другим.