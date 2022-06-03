Фото дня: Volkswagen Amarok второго поколения

В Сети появился очередной тизер пикапа Volkswagen Amarok второго поколения. На этот раз машина показана сзади, и на изображении можно увидеть «скобы» фонарей, крышку грузовой платформы, а также шильдик V6. Последнее косвенно подтверждает информацию о том, что в гамму двигателей модели войдет дизельная «шестерка» объёмом три литра.

Фото: Motor.ru Motor.ru

О грядущем Volkswagen Amarok второго поколения известно довольно много. Его внешность раскрыли ещё весной 2020 года, правда на эскизе. Затем немцы показали закамуфлированный прототип, а совсем недавно выпустили короткое видео с рассказом о матричной оптике IQ.Light — она станет частью опционального оснащения модели. Свежий тизер «Амарока» дает представление о дизайне задней части кузова и подтверждает, что в гамму двигателей войдет дизель V6.

Поскольку Amarok будет унифицирован с новым Ford Ranger, то и набор агрегатов у них будет общий. Помимо «шестерки», пикапу будут доступны бензиновые и дизельные «турбочетверки» в сочетании с тремя типами привода. У базовых версий ведущими будут задние колеса, старшим модификациям достанутся полноприводные трансмиссии. Также для пикапа заявлены колеса диаметром до 21 дюйма и широкий набор электронных ассистентов.