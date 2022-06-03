Названы стоящие в России дороже новых подержанные автомобили

Ряд подержанных иномарок на рынке России в июне стали стоить дороже, чем на момент их покупки новыми три-пять лет назад. Лидером среди трехлетних автомобилей стала Toyota Hilux. Об этом со ссылкой на исследование «Авто.ру» пишет Autonews.

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По данным аналитиков, в 2019 году Toyota Hilux в среднем стоила 2 654 753 руб. А в июне 2022 года цена такой машины на рынке подержанных автомобилей составляет уже 4 682 083 руб. Таким образом, рост стоимости составил 76,4%.

Второе место в рейтинге занял автомобиль Mercedes-Benz GLE, выросший в цене 65,9%. Средняя стоимость немецкого кроссовера на рынке поддержанных автомобилей сейчас составляет 9 273 943 руб. Первую тройку замкнула Audi A3, которая стоит сейчас 2 780 909 (+64%). Также резко выросли в цене Mercedes-Benz G-Class AMG и Toyota Land Cruiser.

Хорошо можно заработать и на продаже некоторых пятилетних автомобилей с пробегом. Здесь лидируют 3-х дверная «Нива» и Toyota RAV4, которые прибавили 40% к цене с момента покупки. Тройку лидеров замыкает пятилетняя Toyota Land Cruiser со средней ценой в 7 383 325 (+37,6%).

Ранее стало известно, что в России упали рекомендованные производителем цены почти на весь модельный ряд BMW. С наступлением лета стоимость автомобилей баварской марки снизилась на сумму от 720 тысяч до 3,45 млн рублей.