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31 минуту назад

Новости автомира: в России отзывают 20 тысяч Mazda из-за дефекта топливной системы

Motor.ruиещё 6

В России отзывают почти 20 тысяч автомобилей Mazda из-за дефекта топливной системы. Росстандарт информирует, что на Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-9 и MX-5 может выйти из строя топливный насос низкого давления. Проблема приводит к невозможности пуска двигателя и/или его самопроизвольной остановке, что повышает риск попадания в дорожно-транспортное происшествие. Официальные дилеры Mazda бесплатно заменят неисправный топливный насос.

В России отзывают почти 20 тысяч автомобилей Mazda
Фото: motor.rumotor.ru

На официальном сайте Росстандарта есть полный список VIN-кодов 19 795 автомобилей Mazda, которым требуется внеплановая замена топливного насоса низкого давления. Все эти машины изготовлены в период с апреля 2018 года по январь 2019 года.

Регулятор отмечает, что владельцы дефектных машин могут узнать о неисправности по неравномерной работе двигателя или индикации Check engine на приборной панели.

Представители компании Mazda проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону. Проблема решается путём замены топливного насоса на модифицированный аналог. Все работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно для владельцев.

Прошлые глобальные отзывы Mazda в России касались проблем с оптикой на кроссоверах — в 2020 году на девяти тысячах CX-5 была выявлена неисправность габаритных и/или дневных ходовых огней, а годом ранее на 36 тысячах CX-9 требовалось поменять помутневшие фонари.

Автоновости,Mazda,Росстандарт,
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