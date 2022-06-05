В России отзывают почти 20 тысяч автомобилей Mazda из-за дефекта топливной системы. Росстандарт информирует, что на Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-9 и MX-5 может выйти из строя топливный насос низкого давления. Проблема приводит к невозможности пуска двигателя и/или его самопроизвольной остановке, что повышает риск попадания в дорожно-транспортное происшествие. Официальные дилеры Mazda бесплатно заменят неисправный топливный насос.

Фото: motor.ru motor.ru

На официальном сайте Росстандарта есть полный список VIN-кодов 19 795 автомобилей Mazda, которым требуется внеплановая замена топливного насоса низкого давления. Все эти машины изготовлены в период с апреля 2018 года по январь 2019 года.

Регулятор отмечает, что владельцы дефектных машин могут узнать о неисправности по неравномерной работе двигателя или индикации Check engine на приборной панели.

Представители компании Mazda проинформируют владельцев автомобилей, попадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону. Проблема решается путём замены топливного насоса на модифицированный аналог. Все работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно для владельцев.