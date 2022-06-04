Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
32 минуты назад

Упрощенные автомобили из России не пустят в Европу

Газета.Ruиещё 1

Водителям на упрощенных автомобилях нельзя будет въезжать в Европу. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу "Росстандарта".

Упрощенные автомобили из России не пустят в Европу
Фото: LadaLada

"Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договоренностей. Сейчас такая принципиальная договоренность достигнута между Россией и Белоруссией", — объяснили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что в паспорте технического средства (ПТС) на такой автомобиль будет внесена отметка, что машина сделана в особом порядке. Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" 6 июня начнет выпуск упрощенных модификаций Lada Granta. Такая модель лишится подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП ("ЭРА-ГЛОНАСС"), а также ассистентов ABS и ESP. По данным российских дилеров бренда Lada, упрощенные версии автомобилей Granta будут продаваться по ценам от 640 до 840 тыс. руб.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Росстандарт,Автоваз,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители