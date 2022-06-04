Упрощенные автомобили из России не пустят в Европу

Водителям на упрощенных автомобилях нельзя будет въезжать в Европу. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу "Росстандарта" .

"Эксплуатация автомобилей, заключения по которым получены по новым правилам, будет возможна только на территории государства, изготовившего это транспортное средство, или же в условии взаимных двусторонних договоренностей. Сейчас такая принципиальная договоренность достигнута между Россией и Белоруссией", — объяснили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что в паспорте технического средства (ПТС) на такой автомобиль будет внесена отметка, что машина сделана в особом порядке. Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" 6 июня начнет выпуск упрощенных модификаций Lada Granta. Такая модель лишится подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП ("ЭРА-ГЛОНАСС"), а также ассистентов ABS и ESP. По данным российских дилеров бренда Lada, упрощенные версии автомобилей Granta будут продаваться по ценам от 640 до 840 тыс. руб.