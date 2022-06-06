Назван самый продаваемый кроссовер в РФ

Самым продаваемым кроссовером на российском рынке по итогам мая 2022 года стал Hyundai Creta. Автомобиль был продан в количестве 1197 штук, впервые за два месяца Creta опередила семейство Lada Niva. Суммарно внедорожники Niva Legend и Niva Travel были проданы в количестве 1102 штуки.