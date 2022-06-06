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5 часов назад

Новости автомира: Hyundai Creta стал самым продаваемым кроссовером в РФ в мае 2022 года

Южный автомобильиещё 1

Самым продаваемым кроссовером на российском рынке по итогам мая 2022 года стал Hyundai Creta. Автомобиль был продан в количестве 1197 штук, впервые за два месяца Creta опередила семейство Lada Niva. Суммарно внедорожники Niva Legend и Niva Travel были проданы в количестве 1102 штуки.

Назван самый продаваемый кроссовер в РФ
Фото: HyundaiHyundai

Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса. Третье место по популярности занял Renault Duster, который сняли с производства на бывшем московском заводе Renault. Продажи Renault Duster в мае составили 561 автомобиль. Четвертое место досталось Kia Sportage — 562 автомобиля. Замкнул первую пятерку Kia Seltos с результатом 502 проданных автомобиля.

Автоновости,Renault Duster,Kia Sportage,Hyundai Creta,Renault,Hyundai,Kia,Lada,
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