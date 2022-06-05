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4 часа назад

Современный спорткар объединит черты классических Jaguar

Motor.ru

Дизайн-студия Niels van Roij Design, которая известна своими штучными эксклюзивными проектами на базе существующих автомобилей, возьмется на постройку нового. По современной моде речь идёт о рестомоде, в котором дизайн будет выполнен в ретро-стилистике, а вот техническая составляющая окажется самой современной. Источником вдохновения на сей раз выступили классические спорткары Jaguar. Причём сразу несколько автомобилей прошлых лет.

Современный спорткар объединит черты классических Jaguar
Фото: Niels van Roij DesignNiels van Roij Design

Голландские специалисты опубликовали первые дизайнерские скетчи машины, в основу которой ляжет шасси легендарного Jaguar E-Type. Для тех, кто по какой-то причине решит отказаться от оригинального облика культового спорткара, в компании готовы предложить два новых типа кузова — купе и родстер.

Оба они лишь отдалённо напоминают свой исторический прототип. Как заявляют в Niels van Roij Design, экстерьер их рестомода будет сочетать в себе черты как версий Low Drag Coupe и Lightweight от E-Type, так и таких автомобилей Jaguar как спортивные C-Type, D-Type и XKSS.

При этом на рисунках новая модель выглядит больше похожей на спорткары Wiesmann, чем на привычные британские модели. Сроки реализации, тираж и стоимость рестомода по мотивам классических автомобилей Jaguar в компании не называют.

Ранее, напомним, силами Niels van Roij Design были построены современная версия Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake, универсал Tesla Model S, трёхдверный внедорожник Adventum Coupe на базе Range Rover, а также шутинг-брейк Rolls-Royce Silver Spectre.

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