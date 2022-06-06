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3 часа назад

Упрощенная Lada Granta сохранит усилитель руля и электростеклоподъемники

Газета.Ruиещё 1

Упрощенные версии седанов Lada Granta скорее всего сохранят электроусилитель руля и электростеклоподъемники. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

Упрощенная Lada Granta сохранит усилитель руля и электростеклоподъемники
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

«В СМИ появилась информация о том, что упрощенная Гранта не будет иметь усилителя руля и электростеклоподьемников. Вероятнее всего, это не так. Эти элементы останутся», — говорится в сообщении.

Выпуск упрощенных модификации Lada Granta начнется на «АвтоВАЗе» 8 июня. Предполагается, что из списка стандартного оборудования исчезнут подушки безопасности, система экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистенты ABS и ESP. По данным российских дилеров, продавать такие автомобили планируется по ценам от 640 до 840 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» завершила выпуск автомобилей Renault. На производственных участках и отстойниках более нет ни одного автомобиля французской марки.

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