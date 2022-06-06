Упрощенная Lada Granta сохранит усилитель руля и электростеклоподъемники

Упрощенные версии седанов Lada Granta скорее всего сохранят электроусилитель руля и электростеклоподъемники. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».
«В СМИ появилась информация о том, что упрощенная Гранта не будет иметь усилителя руля и электростеклоподьемников. Вероятнее всего, это не так. Эти элементы останутся», — говорится в сообщении.
Выпуск упрощенных модификации Lada Granta начнется на «АвтоВАЗе» 8 июня. Предполагается, что из списка стандартного оборудования исчезнут подушки безопасности, система экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистенты ABS и ESP. По данным российских дилеров, продавать такие автомобили планируется по ценам от 640 до 840 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» завершила выпуск автомобилей Renault. На производственных участках и отстойниках более нет ни одного автомобиля французской марки.