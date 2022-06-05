Автовладельцам рассказали о ситуации с запчастями

В России пока хватает запчастей для ремонта автомобилей, однако сервисы уже ищут параллельные источники качественного импорта. Об этом рассказал директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов, передает «Прайм».

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«Все бренды, с которыми мы сотрудничаем, поддерживают гарантийные обязательства в полном объеме», - сказал эксперт.

По его словам, резервы и доступность на центральных складах производителей позволяют обслуживать автомобили, используя оригинальные запчасти.

Эксперт посоветовал пользоваться услугами официального сервисного и гарантийного обслуживания, своевременно проходить плановое ТО. Это обезопасит от дополнительных расходов из-за некачественного ремонта или поломок.

Сейчас доля гарантийных случаев в структуре дилерских ремонтов составляет от 10 до 40%.