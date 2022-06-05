Раскрыта заработная плата инспекторов ДПС в регионах

Стала известна заработная плата инспектора ДПС младшего и среднего звена. Она начинается от 22-30 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на госавтоинспекцию по Пензенской области, которая объявила набор новых сотрудников.