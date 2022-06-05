Раскрыта заработная плата инспекторов ДПС в регионах

Стала известна заработная плата инспектора ДПС младшего и среднего звена. Она начинается от 22-30 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на госавтоинспекцию по Пензенской области, которая объявила набор новых сотрудников.
«В подразделения требуются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет на должности инспектора дорожно-патрульной службы. Заработная плата сотрудников младшего начальствующего состава составляет от 22 тыс. рублей, а среднего начальствующего состава - от 30 тыс. рублей», - рассказали в ГИБДД.
От кандидатов требуется среднее профессиональное или высшее образование, права категории «В», военный билет (служба в вооруженных силах или военная кафедра). Также необходимо пройти медкомиссию.
Сотрудникам ДПС предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск (40 календарных дней плюс дорога), бесплатное медобслуживание в ведомственной поликлинике и льготное санаторно-курортное лечение.
Кроме этого у сотрудников имеется возможность получения высшего образования в вузах МВД России и карьерного роста.
При выслуге 20 лет назначается пенсия.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл заработок добровольцев на Украине.