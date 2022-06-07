Аналитики посчитали, сколько всего машин Lada ездит в России

Аналитики агентства «Автостат Инфо» опубликовали данные, о количестве автомобилей Lada зарегистрированных в России на начало 2022 года. Так, по данным агентства в России насчитывается 12,95 млн автомобилей Lada. Из них 5,55 млн автомобилей Lada относятся к сегменту C, еще 4,68 млн автомобилей — к сегменту B.

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Так, больше всего автомобилей Lada зарегистрировано в Краснодарском крае. Здесь насчитали 605,8 тысяч машин. Второе место по количеству автомобилей Lada принадлежит Башкирии, где зарегистрировано 526 тысяч автомобилей производства Волжского завода. Третье место у Самарской области — 483 тысячи автомобилей. В пятерку крупнейших автопарков Lada также попали Татарстан (474 тысяч автомобилей) и Ростовская область (460 тысяч автомобилей).