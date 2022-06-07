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1 час назад

Новости автомира: В России на начало 2022 насчитали почти 13 млн автомобилей Lada

Южный автомобильиещё 4

Аналитики агентства «Автостат Инфо» опубликовали данные, о количестве автомобилей Lada зарегистрированных в России на начало 2022 года. Так, по данным агентства в России насчитывается 12,95 млн автомобилей Lada. Из них 5,55 млн автомобилей Lada относятся к сегменту C, еще 4,68 млн автомобилей — к сегменту B.

Аналитики посчитали, сколько всего машин Lada ездит в России
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Так, больше всего автомобилей Lada зарегистрировано в Краснодарском крае. Здесь насчитали 605,8 тысяч машин. Второе место по количеству автомобилей Lada принадлежит Башкирии, где зарегистрировано 526 тысяч автомобилей производства Волжского завода. Третье место у Самарской области — 483 тысячи автомобилей. В пятерку крупнейших автопарков Lada также попали Татарстан (474 тысяч автомобилей) и Ростовская область (460 тысяч автомобилей).

Самым массовой моделью Lada стал ВАЗ-2107. Их насчитали в России 1,46 млн штук. Второе место у ВАЗ-2109 — 1,2 млн штук. Третье место у ВАЗ-2106 — 1,1 млн штук. В топ-5 также попали Lada 2121 (965,3 тысячи штук) и Lada Granta (786,3 тысячи штук).

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