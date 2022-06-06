В России появится новый китайский кроссовер

Данную модель официально в нашей стране еще не презентовали, однако на неё уже можно оформить предварительный заказ. В частности, согласно опубликованным прайс-листам отечественных автодилеров за июнь нынешнего года, данный паркетник будет оцениваться в сумму почти 5 миллионов рублей.