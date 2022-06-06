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5 часов назад

Новости автомира: Китайский кроссовер Changan Uni-K вскоре будет доступен в России за 5 млн рублей

Согласно имеющимся сведениям, в обновленных каталогах российских дилерских центров начал появляться новейший китайский кроссовер Changan Uni-K.

В России появится новый китайский кроссовер
Фото: FBM.ruFBM.ru

Данную модель официально в нашей стране еще не презентовали, однако на неё уже можно оформить предварительный заказ. В частности, согласно опубликованным прайс-листам отечественных автодилеров за июнь нынешнего года, данный паркетник будет оцениваться в сумму почти 5 миллионов рублей.

С таким ценником покупателям будет предлагаться максимальная версия исполнения Changan Uni-K Flagship. Это кроссовер с силовым агрегатом объемом 2,0 литра и мощностью 226 лошадиных сил.

Коробка передач — автоматическая, привод — передний. Предполагается, что в дальнейшем в нашу страну будут поставлены и другие, более бюджетные комплектации Changan Uni-K из Китая.

Автоновости,
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